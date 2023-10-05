بوتين يحدد شروط تحقيق السلام الدائم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن السلام الدائم لن يتحقق إلا عندما يشعر الجميع بالأمان ويدركون أن آرائهم تحترم وأن هناك توازنا في العالم.

وقال بوتين في منتدي فالدي، "لن يتحقق السلام الدائم إلا عندما يشعر الجميع بالأمان، ويفهمون أن آراءهم محترمة، وأن هناك توازنًا في العالم، عندما لا يستطيع أحد أن يجبر الآخرين على العيش والتصرف كما يشاء المهيمن".

ومنذ قليل، قال بوتين، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم يقبل أن تنضم روسيا إليه، لافتا إلي أن قادة في الغرب يعملون على تخريب علاقات روسيا مع الصين والهند.

وأضاف الرئيس الروسي، إن الغرب تجاهل مقترحات روسيا للسلام والأمن، موضحا أن أمريكا تُعلّم الآخرين كيفية التصرف وهذا فكر استعماري.

وقال الرئيس الروسي، موجها حديثه لقادة الغرب: “من أعطاكم الحق لتهديدنا ومن أنتم لتفعلوا ذلك”.

وأوضح بوتين، إن قادة في الغرب يريدون جعل بعض الدول العربية عدوة لـ روسيا.

وقال في منتدى فالداي، إن “النظام الأوكراني زاد ممارساته الاستفزازية في دونباس في آخر 10 سنوات”، مشيرا إلي أن “لأزمة الأوكرانية ليست أزمة حدودية ونحن الدولة الأكبر مساحة جغرافية عالميا”.

وأضاف، أن الغرب دبّر انقلابا غير شرعي في أوكرانيا، لافتا إلي أنه “لا يمكن لأي دولة أن تفرض على الشعوب الأخرى أن تعيش وفق رغبة الدول المهيمنة”.