بوتين: حلف الناتو لم يقبل انضمام روسيا إليه

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم يقبل أن تنضم روسيا إليه.

وأضاف بوتين في منتدى فالداي، أن “البشرية تمتلك أدوات يمكن أن تدمر الكوكب برمته”.

وأكد بوتين أن “روسيا قادرة على تقديم مساهمة كبيرة في النظام العالمي الجديد”.

ومنذ قليل، قال الرئيس الروسي، إن الغرب تجاهل مقترحات روسيا للسلام والأمن، موضحا أن أمريكا تُعلّم الآخرين كيفية التصرف وهذا فكر استعماري.

وأضاف بوتين في منتدى فالداي، إن “قادة في الغرب يعملون على تخريب علاقات روسيا مع الصين والهند”.

وقال الرئيس الروسي، موجها حديثه لقادة الغرب: “من أعطاكم الحق لتهديدنا ومن أنتم لتفعلوا ذلك”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن قادة في الغرب يريدون جعل بعض الدول العربية عدوة لـ روسيا.

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “النظام الأوكراني زاد ممارساته الاستفزازية في دونباس في آخر 10 سنوات”، مشيرا إلي أن “لأزمة الأوكرانية ليست أزمة حدودية ونحن الدولة الأكبر مساحة جغرافية عالميا”.

وأضاف، أن الغرب دبّر انقلابا غير شرعي في أوكرانيا، لافتا إلي أنه “لا يمكن لأي دولة أن تفرض على الشعوب الأخرى أن تعيش وفق رغبة الدول المهيمنة”.

ولفت الرئيس الروسي، إلي أن “قادة كثيرون في الغرب يبحثون عن الأعداء وليس عن الأصدقاء”.

وقال بوتين، إن “الغرب يحاول التسبب بخلافات بيننا وبين حلفائنا لكنه لن ينجح بذلك”.