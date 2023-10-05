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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين : روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا .. بل تنهيها

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا بل تنهيها.

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “العالم شهد تغيرات كبيرة جدا في 20 عاما ويتجه لمزيد من التغيير”، مشيرا إلي أن “الأنانية الغربية تسببت بإيصال مشاكل البشرية إلى طريق مسدود”.

وأضاف الرئيس الروسي، أن “سياسة الغرب غير المسؤولة تحاول بسط النفوذ عسكريا”.

وأكد بوتين، أن “العالم سيكون متعدد الأقطاب ولا يمكن لقوة واحدة أن تُهيمن عليه”.

وأمس، قال بوتين، إن إنشاء عالم متعدد الأقطاب، أكثر صدقا وعدلا لمعظم الناس، أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا.

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة للأولمبياد الدولي للأمن المالي، إن “عملية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية وأكثر صدقا وعدلا لغالبية البشرية هي ببساطة أمر لا مفر منه وضروري تاريخيا، وهذا ينطبق تماما على إنشاء أسس اقتصادية متينة لمثل هذا النظام العالمي”.

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