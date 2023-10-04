اعتراف صادم .. هيلاري كلينتون تكشف عن مفاجأة بشأن بوتين

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إن نمو النفوذ الروسي في العالم كان بفضل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة مع شبكة “بي بي إس نيوز”، قالت كلينتون، إن “بوتين وفريقه، الذين ينخرطون في عمليات التأثير سرًا وعلنًا، يريدون تقويض الأسس الديمقراطية وكسب القادة السياسيين إلى جانبهم”.

وأضافت: “أعتقد أن هذا هو ما يرى بوتين دوره إلى حد كبير.. عندما أسمع أن الناس يعيدون سرد الأطروحات الروسية التي تم سماعها لأول مرة على قناة روسيا اليوم أو ظهرت لأول مرة في خطاب لمسؤول روسي.. فإن ذلك 1-0 لصالح بوتين".

وأوضحت كلينتون، أنه يجب التغلب على الانقسام الإيديولوجي والحزبي السياسي، ويستمر أغلبية أعضاء الكونجرس في دعم أوكرانيا.