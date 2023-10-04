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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر الفيديو..الكرملين يعلن مشاركة بوتين حفل إيصال الوقود لمحطة روبور النووية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين ، في بيان اليوم الأربعاء، مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية عبر الفيديو يوم غد الخميس.

وجاء في بيان الكرملين: "سيشارك الرئيس فلاديمر بوتين غدا الخميس، إلى جانب رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة، عبر تقنية الفيديو، في الحفل الذي سيقام بمناسبة إيصال الوقود النووي الروسي الصنع إلى أول وحدة طاقة في محطة (روبور) للطاقة النووية، في بنغلاديش".

وتم التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة المشروع الروسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنغلاديش في 25 ديسمبر من العام 2015.

وأعلن مدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف بعد لقاء رئيسة الوزراء في بنغلادش الشيخة حسينة أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنغلادش عضوا في النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية في 31 يوليو 2023.

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