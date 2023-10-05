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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: قادة في الغرب يريدون جعل بعض الدول العربية أعداء لروسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قادة في الغرب يريدون جعل بعض الدول العربية عدوة لـ روسيا.

 

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “النظام الأوكراني زاد ممارساته الاستفزازية في دونباس في آخر 10 سنوات”، مشيرا إلي أن “لأزمة الأوكرانية ليست أزمة حدودية ونحن الدولة الأكبر مساحة جغرافية عالميا”.

 

وأضاف، أن الغرب دبّر انقلابا غير شرعي في أوكرانيا، لافتا إلي أنه “لا يمكن لأي دولة أن تفرض على الشعوب الأخرى أن تعيش وفق رغبة الدول المهيمنة”.

 

ولفت الرئيس الروسي، إلي أن “قادة كثيرون في الغرب يبحثون عن الأعداء وليس عن الأصدقاء”.

وقال بوتين، إن “الغرب يحاول التسبب بخلافات بيننا وبين حلفائنا لكنه لن ينجح بذلك”.

 

ومنذ قليل، قال الرئيس الروسي، إن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا بل تنهيها.

 

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “العالم شهد تغيرات كبيرة جدا في 20 عاما ويتجه لمزيد من التغيير”، مشيرا إلي أن “الأنانية الغربية تسببت بإيصال مشاكل البشرية إلى طريق مسدود”.

 

وأضاف الرئيس الروسي، أن “سياسة الغرب غير المسؤولة تحاول بسط النفوذ عسكريا”.

وأكد بوتين، أن “العالم سيكون متعدد الأقطاب ولا يمكن لقوة واحدة أن تُهيمن عليه”.

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