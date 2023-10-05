بوتين لـ قادة الغرب: من أعطاكم الحق لتهديدنا.. ومن أنتم لتفعلوا ذلك

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب تجاهل مقترحات روسيا للسلام والأمن، موضحا أن أمريكا تُعلّم الآخرين كيفية التصرف وهذا فكر استعماري.

وأضاف بوتين في منتدى فالداي، أن “قادة في الغرب يعملون على تخريب علاقات روسيا مع الصين والهند”.

وتابع الرئيس الروسي، موجها حديثه لقادة الغرب: “من أعطاكم الحق لتهديدنا ومن أنتم لتفعلوا ذلك”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن قادة في الغرب يريدون جعل بعض الدول العربية عدوة لـ روسيا.

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “النظام الأوكراني زاد ممارساته الاستفزازية في دونباس في آخر 10 سنوات”، مشيرا إلى أن “لأزمة الأوكرانية ليست أزمة حدودية ونحن الدولة الأكبر مساحة جغرافية عالميا”.

وأضاف، أن الغرب دبّر انقلابا غير شرعي في أوكرانيا، لافتا إلى أنه “لا يمكن لأي دولة أن تفرض على الشعوب الأخرى أن تعيش وفق رغبة الدول المهيمنة”.

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن “قادة كثيرين في الغرب يبحثون عن الأعداء وليس عن الأصدقاء”.

وقال بوتين، إن “الغرب يحاول التسبب بخلافات بيننا وبين حلفائنا لكنه لن ينجح في ذلك”.

وأوضح الرئيس الروسي، أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا بل تنهيها.

وقال بوتين في منتدى فالداي، إن “العالم شهد تغيرات كبيرة جدا في 20 عاما ويتجه لمزيد من التغيير”، مشيرا إلى أن “الأنانية الغربية تسببت بإيصال مشاكل البشرية إلى طريق مسدود”.

وأضاف الرئيس الروسي، أن “سياسة الغرب غير المسؤولة تحاول بسط النفوذ عسكريا”، مؤكدا أن “العالم سيكون متعدد الأقطاب ولا يمكن لقوة واحدة أن تُهيمن عليه”.