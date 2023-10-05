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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلق على تصفيق زيلينسكي للنازي الأوكراني في البرلمان الكندي

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تصفيق نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للنازيين الأوكرانيين في البرلمان الكندي بأنه مثير للاشمئزاز.

 

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدي فالداي: “يبدو مثير للاشمئزاز تماما أن الجميع صفق لهذا النازي، وخاصة رئيس أوكرانيا، الذي تجري في عروقه الدم اليهودي”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هذا النازي أنهي حياة السكان اليهود بيديه.

 

كما وصف بوتين، رئيس البرلمان الكندي السابق، أنتوني روتا، بأنه أحمق لتكريمه النازي ياروسلاف جونكا.

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وقال الرئيس الروسي: "إذا قال رئيس البرلمان الكندي أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قاتل النازي الكندي الأوكراني أو الأوكراني الكندي ضد الروس، فلا يسعه إلا أن يفهم أنه قاتل إلى جانب هتلر، وليس إلى جانب بلده ووطنه كندا أو كان متعاونًا مع الفاشيين... إذا كان لا يعرف أن هتلر وأتباعه قاتلوا ضد روسيا خلال الحرب، فهو أحمق”.

 

وأشار بوتين إلى أن “هذا يعني أنه لم يذهب إلى المدرسة وليس لديه المعرفة الأساسية”.

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