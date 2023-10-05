لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن هناك سببين لاستخدام الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الروسية وهما “ضربة نووية ضد روسيا”، “تهديد لوجود روسيا”.

وأضاف بوتين، في منتدي فالدي، أن رد روسيا على ضربة نووية على أراضيها سيكون 100 ضعف، ولن يبقى للعدو أي فرصة للبقاء علي قيد الحياة.

وأردف بوتين: “أعداء روسيا يعلمون قدراتنا النووية وسنستخدم السلاح النووي إذا استخدم ضدنا”.

وتابع قائلا: “لست على استعداد للقول إذا كنا بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أم لا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن السلام الدائم لن يتحقق إلا عندما يشعر الجميع بالأمان ويدركون أن آرائهم تحترم وأن هناك توازنا في العالم.

وقال بوتين في منتدي فالدي: "لن يتحقق السلام الدائم إلا عندما يشعر الجميع بالأمان، ويفهمون أن آراءهم محترمة، وأن هناك توازنًا في العالم، عندما لا يستطيع أحد أن يجبر الآخرين على العيش والتصرف كما يشاء المهيمن".