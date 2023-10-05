هولندا: أوكرانيا وسيلة رخيصة للغاية لمحاربة روسيا

قالت وزيرة دفاع هولندا، كايسا أولونجرين، إن تسليح أوكرانيا هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمنع روسيا من تهديد حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت أولونجرين، عما إذا كان بإمكان أمريكا وحلفائها الاستمرار في دعم أوكرانيا “لطالما استغرق الأمر ذلك”، في ضوء الاقتتال السياسي الداخلي في واشنطن : “لا يمكننا التظاهر بأننا سننتظر ونرى كيف ستسير الانتخابات الأمريكية. لأن لديهم نفس الاهتمام… وبطبيعة الحال، فإن دعم أوكرانيا وسيلة رخيصة للغاية للتأكد من أن روسيا مع هذا النظام لا تشكل تهديدا لحلف شمال الأطلسي. ومن المهم مواصلة هذا الدعم”.

وأشارت أولونجرين إلى أنه “من مصلحتنا إلى حد كبير أن ندعم أوكرانيا، لأنهم يخوضون هذه الحرب، ونحن لا نخوضها”، معترفة بأن “الناتو لديه جزء من اللعبة”.

وأوضحت أنها زارت الولايات المتحدة مؤخراً وأن التطورات السياسية هناك مدعاة للقلق، لكن الأوروبيين الغربيين بحاجة إلى التحدث مع زملائهم الأمريكيين وإقناعهم بمواصلة المسار.

وقالت وزيرة دفاع هولندا: “أعتقد أننا قادرون على فعل الكثير، وقد أثبتنا ذلك في العام ونصف العام الماضيين، والشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في ذلك”، مضيفًا أن حجم المساعدات العسكرية المقدمة إلى العراق لقد فاجأت كييف أوكرانيا، وروسيا، بل وحتى حلف شمال الأطلسي نفسه.

قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإرسال كمية كبيرة من الأموال والأسلحة والذخيرة والإمدادات إلى أوكرانيا منذ تصاعد الصراع مع روسيا في فبراير 2022.