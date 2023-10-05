مدفيديف: روسيا لا ترفض التفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن روسيا لا ترفض التفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية، لكن كييف بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق الحالية.

وأضاف مدفيديف، في منتدى فالدي: “الغرب يحاول دفع عملية التفاوض من أجل إضعاف روسيا ومساعدة كييف على تجميع القوة، روسيا لا تحتاج إلى مثل هذه المفاوضات”.

ومنذ قليل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السلام الدائم لن يتحقق إلا عندما يشعر الجميع بالأمان ويدركون أن آراءهم تحترم وأن هناك توازنا في العالم.

وأضاف بوتين في منتدي فالدي، "لن يتحقق السلام الدائم إلا عندما يشعر الجميع بالأمان، ويفهمون أن آراءهم محترمة، وأن هناك توازنًا في العالم، عندما لا يستطيع أحد أن يجبر الآخرين على العيش والتصرف كما يشاء المهيمن".