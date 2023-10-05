بوتين يعلن جاهزية "الشيطان" النووي الروسي للمهام القتالية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا أنهت بالفعل العمل على صاروخ “سارمات” النووي العابر للقارات.

وقال بوتين في منتدي “فالداي”، “سيكون صاروخ “سارمات” جاهز للمهام القتالية في المستقبل القريب”.

ويعرف صاروخ “سارمات” الذي يتجاوز 35 مترا ويبلغ قطره 3 أمتار باسم “الشيطان-2” .

ويعمل صاروخ سارمات بالوقود السائل، وسرعته 15 ضعف سرعة الصوت وقادرة على حمل 10 رؤوس نووية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن هناك سببين لاستخدام الأسلحة النووية في العقيدة العسكرية الروسية وهما “ضربة نووية ضد روسيا”، “تهديد لوجود روسيا”.

وأضاف بوتين، في منتدى فالدي، أن رد روسيا على ضربة نووية على أراضيها سيكون 100 ضعف، ولن يبقى للعدو أي فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وأردف بوتين: “أعداء روسيا يعلمون قدراتنا النووية وسنستخدم السلاح النووي إذا استخدم ضدنا”.

وتابع قائلا: “لست على استعداد للقول إذا كنا بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أم لا”.