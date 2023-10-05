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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يفجر مفاجأة بشأن إنشاء مجموعة بريكس عملة موحدة والتخلص من الدولار

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إننا لسنا بحاجة إلى إنشاء عملة موحدة في مجموعة بريكس الآن.

وقال بوتين في منتدي فالداي، “لسنا بحاجة إلى إنشاء عملة واحدة في مجموعة بريكس الآن.. نحن بحاجة إلى إنشاء نظام للتسويات بالعملات الوطنية والخدمات اللوجستية المالية”.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الروسي الشهير، ميخائيل خازين، إن أعضاء مجموعة بريكس سيبدأون بالفعل عملاتهم الوطنية عند إجراء التسويات مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تفكر بجدية في إنشاء عملتها المشتركة ونظام الدفع الخاص بها لفترة طويلة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، قال خازين، إنه “يمكن بدء هذه العملية في قمة بريكس القادمة، التي ستعقد في كازان عام 2024”.

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وأضاف أنه “ينبغي إنشاء نظام الدفع الخاص بمجموعة بريكس الآن… هناك حاجة في العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي، والآن ظهرت جميع المتطلبات الأساسية لدول المنظمة لإصدار وسائل الدفع الخاصة بها”.

ولفت خازين، إلى أن “إنشاء عملة بديلة لـ الدولار الأمريكي سيكون عملية صعبة بالنسبة للبلدان التي تنفذ استراتيجيات اقتصادية مختلفة”.

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