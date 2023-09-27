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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الدولار.. الكشف عن موعد بدء مجموعة بريكس في استخدام عملتها الخاصة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال الخبير الاقتصادي الروسي الشهير، ميخائيل خازين، إن أعضاء مجموعة بريكس سيبدأون بالفعل عملاتهم الوطنية عند إجراء التسويات مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المجموعة كانت تفكر بجدية في إنشاء عملتها المشتركة ونظام الدفع الخاص بها لفترة طويلة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، قال خازين، إنه “يمكن بدء هذه العملية في قمة بريكس القادمة، التي ستعقد في قازان عام 2024”.

وأضاف أنه “ينبغي إنشاء نظام الدفع الخاص بمجموعة بريكس الآن… هناك حاجة في العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي، والآن ظهرت جميع المتطلبات الأساسية لدول المنظمة لإصدار وسائل الدفع الخاصة بها”.

ولفت خازين، إلى أن “إنشاء عملة بديلة لـ الدولار الأمريكي سيكون عملية صعبة بالنسبة للبلدان التي تنفذ استراتيجيات اقتصادية مختلفة”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، إن توسع مجموعة بريكس سيؤدي إلى توحيد منتجي ومستهلكي الطاقة الرئيسيين، ما يوفر طريقًا نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة العالمية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، سلط الدبلوماسي البارز الضوء على إدراج المملكة العربية السعودية وإيران في هذه المجموعة من القوى الاقتصادية الناشئة، مؤكدا أن فنزويلا تطمح إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس في المستقبل، حيث سيشمل هذا التوسع أكثر من 80٪ من احتياطيات وإنتاج النفط الخام في العالم.

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وقال بينتو: “مع إضافة الصين والهند، ستكون مجموعة بريكس أيضًا أكبر مستهلك للطاقة. وبعبارة أخرى، سيصبح تحالفا مثاليا ومكملا مثاليا”.

وشدد على أن النفوذ المتزايد لمجموعة بريكس في تجارة النفط يمكن أن “يعزز التخلي عن  الدولار الأمريكي في التجارة في الطاقة والسلع الصناعية، مثل التكنولوجيا المنتجة في الصين والهند”.

وأضاف: “بهذا، سنساهم في خلق عالم أكثر توازنا”، لافتا إلى أن فنزويلا ترى في التحول بعيدا عن “هيمنة” الدولار الأمريكي فوزا لها.

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