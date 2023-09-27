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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار الأمريكي على موعد مع ضربة كبيرة إذا ما حدث الإغلاق الحكومي

الدولار
الدولار

حذرت مؤسسات مالية وتصنيفية كبيرة من ضربة قد تصيب الدولار الأمريكي بحسب ما نقلت صحف أمريكية عن مؤسسات موديز وويلز فارجو.

 

ويحدث الإغلاق خلال الايام المقبلة ما قد يمثل مشكلة ليس على الدولار الأمريكي فقط بل على الاقتصاد الامريكي ككل مما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.


وأمس حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطر الإغلاق على أمريكا ذاكرا إن المواطنين هم من سيدفعون الثمن وجميع الأمريكيين متهما المتطرفين في الحزب الجمهوري بقيادة أمريكا  نحو المشكلات.
 

واليوم الأربعاء، ارتفع الدولار في ظل توقعات استمرار بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

 

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو نحو خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

 

ونزل الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء، ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز أربعة بالمئة.

 

 

 

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