بوتين يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، لم تتعرض لأي استهداف خارجي.

وأضاف بوتين في منتدي فالداي، أنه “تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أجساد ضحايا طائرة قائد مجموعة فاجنر”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن الآلاف من مقاتلي مجموعة فاجنر وقعوا عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلي أن موسكو لا تمتلك شركات عسكرية خاصة.

وأضاف بوتين في منتدي فالداي: “عدة آلاف من مقاتلي فاجنر وقعوا عقودًا مع القوات المسلحة الروسية”.

وأوضح الرئيس الروسي، أن “القوات الروسية تشعر بالثقة على خط المواجهة في أوكرانيا”.