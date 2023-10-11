تفاصيل المنشور الأخير لهاني الناظر قبل اكتشاف مرضه

تصدر الدكتور هاني الناظر، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد الكشف عن مرضه وإصابته بالسرطان.

ونشر الدكتور هاني الناظر، قبل ذلك منشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل تشخيصه بالمرض.

وقال هاني الناظر، بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة ..اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.

وكشف هاني الناظر، بعد ذلك من خلال منشور أيضا إصابته بالسرطان وقال، الدكتور هاني الناظر تعرض للإصابة بخلايا سرطانية وبدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء