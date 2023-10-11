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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفاصيل المنشور الأخير لهاني الناظر قبل اكتشاف مرضه

هاني الناظر
هاني الناظر

تصدر الدكتور هاني الناظر، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد الكشف عن مرضه وإصابته بالسرطان.

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دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

ونشر الدكتور هاني الناظر، قبل ذلك منشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل تشخيصه بالمرض.

وقال هاني الناظر، بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي علي استقبال اسئلتكم الطبية والاجابة عليها ولا قدرتي علي استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة ..اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم.

وكشف هاني الناظر، بعد ذلك من خلال منشور أيضا إصابته بالسرطان وقال، الدكتور هاني الناظر تعرض للإصابة بخلايا سرطانية وبدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء

هانى هاني الناظر مرض هاني الناظر أعراض السرطان اسباب الصداع

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