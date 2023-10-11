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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة في المنزل

صوص الشوكولاتة
صوص الشوكولاتة

 


يعد صوص الشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة ويمكن تحضيره بطرق مختلفة والتي تستخدم في تزيين الكيك الجاهز به ،ويتميز بسهوله وسرعة تحضيره،كما يعشق تناوله الكبار والصغار،وفيما يلي طريقة عمل صوص الشوكولاتة.


طريقة عمل صوص الشوكولاتة:

 

المقادير:

‏-  ¾ كوب حليب
‏-  ¼ كوب كاكاو
‏-  ¼ كوب سكر
‏-  2 معلقة كبيرة زبدة

الطريقة تحضير صوص الشيكولاته:

في وعاء على حرارة متوسطة ضعي الكاكاو والسكر البودرة والحليب. أخلطي المكونات حتى تتداخل.
ضعي الوعاء على حرارة متوسطة واخلطي المزيج حتى الغليان.

أطفئي النار، إرفعي الاناء عن النار وأضيفي الزبدة. أخلطي المزيج حتى يتجانس.

ضعي الاناءمجدداً على نار هادئة. حركي المزيج حتى يكثف.

ارفعي الوعاء عن النار واتركي الصلصة تبرد على حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

صوص الشوكولاته الشكولاتة صوص حلويات شهية تزيين الكيك الحلويات

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