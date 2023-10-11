إسرائيل لا تعترف بحقوقنا.. وزير خارجية فلسطين: نطالب بتأمين دخول الاحتياجات الأساسية

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بوقف العدوان والحرب على فلسطين، قائلا:" لا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا إيذاء ما يتعرض له شعبنا".

وقال رياض المالكي في كلمته في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، :" نطالب بتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لشعبنا".

وأضاف رياض المالكي:" الحقيقة أنه في كل مرة ومنعطف تختار إسرائيل الحرب والاستعمار وهي لم تنحاز للسلام قط ولم تختار احترام القانون الدولي ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني، وعلى مدار السنوات الماضية لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والعقاب الجماعي".

وتابع رياض المالكي :" الهدف الأساسي لممارسات إسرائيل معروف وهو التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره".

وأكمل راض المالكي:" لابد من معالجة الظلم والوحشية الإسرائيلية ومن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات التي تشوه حياة وحقوق الفلسطينين".

ولفت رياض المالكي:" لابد من تواجد عملية سياسية تفاوضية جدية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي كي تكون مدخل لتحقيق الامن والازدهار في المنطقة ".