وزير خارجية فلسطين : قطاع غزة اليوم يعيش إبادة جماعية

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إننا حذرنا مرارا وتكرارا من خطورة استمرار الاحتلال لأرضنا والانتهاكات التي تحدث، متابعا: الحكومة الإسرائيلية تعمل على إفشال كافة الاتفاقات والمعاهدات.

واسترسل خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب،: حذرنا من الصمت الدولي، على الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى، والنتيجة لهذا الحصار الظالم الغير إنساني لقطاع غزة.

وتابع: هناك فشل دولي، ويصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية، أشبه ما تكون بالابادة، ويتم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.