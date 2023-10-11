أبو الغيط : من الضروري وقف دوامة العنف الإسرائيلي في فلسطين

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة وقف دوامة العنف في فلسطين، لأنها لن تفضي إلا لمزيد من المآسي والآلام في فلسطين .

وقال أحمد أبو الغيط في كلمته في اجتماع الجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، :" أتطلع لليوم الذي ينعم فيه الجميع في فلسطين بالأمن والكرامة والحرية للدولة الفلسطينية ".

وأضاف احمد أبو الغيط :" تذكرنا هذه اللحظة بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام، وانسداد الأفق السياسي لن يفضي إلا لجولات من العنف وانعدام الاستقرار".

وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي ، المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

واستعرض المالكي ، خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وضع المالكي الأمين العام بصورة الإتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تقديم مساعدات أغاثية طبية ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الاتسانية بكافة أشكالها، وضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية، وضروة العمل على مواصلة الإتصالات الدولية المتخلفة، للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع، خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألفا من منازلهم جراء العدوان، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري .