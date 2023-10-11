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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط لوزيري خارجية إيطاليا وليتوانيا: سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة منافٍ للقانون الدولي

لقاء أبو الغيط ووزير
لقاء أبو الغيط ووزير خارجية ايطاليا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا، وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام ضرورة وقف الحرب الدائرة في أسرع وقت؛ حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة، مشددا على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي؛ هو أمر منافٍ للقانون الدولي، ولن يحقق الأمن المنشود.

وأضاف أن أبو الغيط، عبَّر- خلال اللقاءين- عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشددا على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

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