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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلسطين فى القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع غزة

عمرو يوسف
عمرو يوسف

حرص الفنان عمرو يوسف على دعم فلسطين فى ظل الأحداث الجارية هناك، وذلك من خلال منشور له عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشر عمرو يوسف على صفحته العلم الفلسطيني وعلق عليه قائلا: رحمتك يارب علي اهالينا في فلسطين، اللهم ارحم شهدائهم و اشفي جرحاهم فلسطين في القلب.
 

أحدث أعمال عمرو يوسف

وانتهى  عمرو يوسف منذ فترة من  تصوير مشاهد فيلمه الجديد شقو والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان محمد ممدوح ويسرا.
 


تفاصيل فيلم شقو 

يذكر أن عمرو يوسف قام بتصوير أحداث فيلم شقو على مدار أكثر من شهرين متتاليين بجانب محمد ممدوح والذى يشاركه البطولة، حيث يجسدان شخصية تجار في الأعضاء البشرية ما يدخلهما في الكثير من المتاعب خلال الأحداث.
 

 

الترويج لفيلم شقو

ونشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شقو” والذى تشاركه البطولة فيه يسرا. 

وعلّق عمرو يوسف على الفيديو: بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا.

 

أبطال الفيلم

العمل من بطولة: عمرو يوسف،  الفنان محمد ممدوح، الفنانة يسرا، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبوالحسن، وعددًا آخر من النجوم، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

 

الفنان عمرو يوسف دعم فلسطين فلسطين اعمال عمرو يوسف

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