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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

نداء عاجل من فلسطين للجامعة العربية لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت

أبو الغيط ووزير الخارجية
أبو الغيط ووزير الخارجية الفلسطيني

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي ، المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. 

وإستعرض المالكي ، خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث  وضع المالكي الأمين العام بصورة الإتصالات المكثفة  التي يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تقديم مساعدات أغاثية طبية ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الاتسانية بكافة أشكالها، وضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة في ضوء إعلان سلطات الإحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية، وضروة العمل على مواصلة الإتصالات الدولية المتخلفة، للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع، خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألف من منازلهم جراء العدوان، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري .

بدوره ، أكد الأمين العام ، أن هذا الإجتماع الوزاري الذي  سوف يعقد بناء على طلب دولة فلسطين سوف يؤكد على أهمية وقف العدوان وتجنب إستهداف كافة المدنيين من أهوال هذا العدوان الغاشم، مؤكدا على أهمية التحرك العربي الفاعل بهذا الخصوص.

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