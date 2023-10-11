نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

أعلنت دار رعاية تقيم بها، دوروثي هوفنر، 104 أعوام) وفاتها بعد قيامها منذ أيام قليلة من قفزها من المظلة من طائرة من ارتفاع 13500 قدم (4100 متر) في "سكاي دايف شيكاغو" في أوتاوا، إلينوي، على بعد 85 ميلا (140 كيلومترا) جنوب غرب شيكاغو.

وقال جو كونانت، مقدم رعاية وصديق هوفنر التي قامت بقفزة بالمظلة الت تؤهلها للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق إنها ماتت أثناء نومها، ليلة الأحد الماضي وعلموا بوفاتها صباح الاثنين.

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وواصل في وصفها: " كانت لا تعرف التعب واستمرت في نشاطها الدائم، ولم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو يفوتون أي مناسبة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت حاضرة دائما. وكانت تتحرك طوال الوقت".

ولف إلى أنه كان يعمل على إعداد الأوراق للتأكد من أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستصادق على هوفنر بعد وفاتها كأكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، لكنه يتوقع أن يستغرق ذلك بعض الوقت.

وبي أن هوفنر لم تقفز بالمظلة لتحطم الرقم القياسي، بل لأنها استمتعت تماما بقفزتها الأولى التي قامت بها عندما كان عمرها 100 عام، لدرجة أنها أرادت القيام بذلك مرة أخرى.

واختتم بأنه سيتم إقامة حفل تأبين لهوفنر في أوائل نوفمبر.