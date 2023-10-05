العراق .. وفاة أكبر معمرة في العالم عن 140 عامًا

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بوفاة أكبر معمرة عراقية تبلغ من العمر ما يقارب الـ 140 عاماً في أحد الأقضية شرقي الناصرية بمحافظة ذي قار .

ووفق الوكالة العراقية؛ فتعد المواطنة العراقية ( مدلوه (محمد) أو ما يعرف بـ (مدلوله) من اهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، التي توفيت بسبب عارض صحي ، أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهي من مواليد (1/7/1885).

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية

ونقلت الوكالة عن المقربين من العائلة ، فإنها تزوجت من ثلاثة رجال متوفين جميعهم وكان لديها ابن واحد ، لقي حتفه اثناء الحرب ، وكانت تتمتع بذاكرة و نشاط ذهني مميز حتى قبل وفاتها ، حيث تعيش حياة طبيعية لكنها شعرت بعارض صحي تسبب بتوقف القلب وتصلب الشرايين.