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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. وفاة أكبر معمرة في العالم عن 140 عامًا

العراق - علم
العراق - علم

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بوفاة أكبر معمرة عراقية تبلغ من العمر ما يقارب الـ 140 عاماً في أحد الأقضية شرقي الناصرية بمحافظة ذي قار .

ووفق الوكالة العراقية؛ فتعد المواطنة العراقية ( مدلوه (محمد) أو ما يعرف بـ (مدلوله) من اهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، التي توفيت بسبب عارض صحي ، أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهي من مواليد (1/7/1885).

صورة ضوئية من البطاقة الشخصية 

ونقلت الوكالة عن المقربين من العائلة ، فإنها تزوجت من ثلاثة رجال متوفين جميعهم وكان لديها ابن واحد ، لقي حتفه اثناء الحرب ، وكانت تتمتع بذاكرة و نشاط ذهني مميز حتى قبل وفاتها ، حيث تعيش حياة طبيعية لكنها شعرت بعارض صحي تسبب بتوقف القلب وتصلب الشرايين. 

 

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