رحلت عن عمر 138 عاما.. من هي أكبر معمرة في العالم؟

أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بوفاة أكبر معمرة عراقية تبلغ من العمر ما يقارب الـ 138 عاما فى أحد الأقضية شرقى الناصرية بمحافظة ذي قار.. فمن هي؟

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من وفاة الراهبة الفرنسية الأخت أندريه، أكبر معمرة في العالم، يناير الماضي، عن عمر يناهز 118 عامًا في مدينة تولون، جنوب فرنسا.

يذكر أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية صنفت الراهبة الفرنسية بأنها أكبر معمرة في العالم عام 2022، رغم تخطي المعمرة العراقية نظيرتها الفرنسية في عدد الأعوام.

من هي أكبر معمرة عراقية؟

وفقا للوكالة العراقية؛ فإن المواطنة العراقية مدلوة محمد أو كما تلقب بـ (مدلولة) من أهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، حيث توفيت نتيجة أزمة صحية.

وتعد مدلولة أكبر معمرة في العراق وفي العالم، حيث يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما فهي من مواليد (1/7/1885).

أكبر معمرة عراقية

تزوجت مدلوة من ثلاثة رجال متوفين جميعهم وكان لديها ابن واحد، حيث كانت تعمل في كل شيء من أجل المعيشة وتربية ابنها الوحيد، مثل رعي الأغنام ليكبر الطفل ويصبح رجلًا ويلتحق بالسلك العسكري ويتزوج وينجب أطفالًا.

لقي ابنها الوحيد حتفه خلال الحرب، وفقدت الأم بصرها، إلا أنها كانت تتمتع بذاكرة ونشاط ذهني مميز حتى قبل وفاتها، حيث كانت تعيش حياة طبيعية لكنها شعرت بعارض صحي تسبب بتوقف القلب وتصلب الشرايين.

أكبر معمرة في العالم

شهد مطلع العام الجاري وبالتحديد يناير 2023، وفاة الراهبة الفرنسية الأخت أندريه، أكبر معمرة في العالم، عن عمر يناهز 118 عامًا في مدينة تولون، جنوب فرنسا.

الراهبة الفرنسية ولدت باسم لوسيل راندون في 11 فبراير 1904، وكرّست معظم حياتها للخدمة الدينية، وفق ما ورد في بيان صادر عن مجموعة جينيس للأرقام القياسية، في أبريل 2022.

وبحسب مجموعة جينيس، كانت أيضًا أكبر راهبة تعيش على الإطلاق.

وأصبحت الأخت أندريه الأكبر في العالم بعد وفاة كين تاناكا، المرأة اليابانية التي مُنحت سابقًا لقب أكبر شخص معمّر في العالم، وتوفيت عن عمر يناهز الـ119 عامًا في 19 أبريل.

لكنّ لقب أكبر شخص معمّر على الإطلاق تمّ تسجيله، يعود أيضًا إلى امرأة فرنسية تدعى جان لويز كالمان، ولدت في 21 فبراير 1875، وعاشت 122 عامًا و164 يومًا، وفق ما جاء في بيان لمجموعة جينيس للأرقام القياسية.