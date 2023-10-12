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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العالم يحتفي بـ هازارد.. توديع أسطوري لنجم بلجيكا بعد اعتزاله| وتجاهل محمد صلاح

محمد صلاح وهازارد
محمد صلاح وهازارد

أعلن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد السابق، أمس الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم.

وكتب هازارد عبر حساباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.. بعد 16 عامًا ولعب أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وأضاف: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".

وتابع: “خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين،  شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

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هازارد: أشكر الأندية التي لعبت لها والمشجعين

 

واستطرد هازارد :"أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر المنتخب البلجيكي واتحاد كرة القدم، وشكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وختم: “أخيرًا، شكرًا جزيلاً للمشجعين الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة.. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي”.

إذًا، هي نهاية مسيرة استثنائية لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي وتشيلسي.. مسيرة استثنائية شابها فقط فترة حزينة له في ريال مدريد، عانى فيها من الإصابات والحبس على مقاعد البدلاء، لتنتهي تلك المسيرة بعد 16 عامًا.

العالم يحتفي بـ إيدين هازارد

نجوم وأساطير كرة القدم تهافتوا على توديع هازارد الذي بات على مشارف خوض تجارب جديدة، ونستعرض تباعًا كيف تفاعل هؤلاء مع اعتزال قائد منتخب بلجيكا السابق.

جون تيري قائد فريق تشيلسي السابق، علق قائلًا:" اعتزال سعيد هازارد، كان شرفًا أن أشارك غرفة الملابس والملعب معك يا رفيق، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ تشيلسي وأسطورة كرة قدم بكل تأكيد.. حظ سعيد إيدن".

أما الإسباني خوان ماتا، زميله السابق في تشيلسي أيضًا، علق قائلًا:" كم استمتعت باللعب معك، واحد من الأفضل على الإطلاق، استمتع بفصلك الجديد يا صديقي، أنت تستحق ذلك، شكرًا على كل الذكريات وإحضار المتعة لكرة القدم".

كما حرص ريس جيمس قائد تشيلسي، وزميله بين تشيلويل، على توديع هازارد أيضًا.

الاحتفاء بـ هازارد تخطى كونه مقتصرًا على ما يخص تشيلسي، فـ كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أوريلين تشواميني متوسط ميدان ريال مدريد، جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، والعديد من نجوم الكرة، حرصوا على توديع الأسطورة البلجيكية.

ومن الأشياء اللافتة للنظر، عدم توديع محمد صلاح لأحد أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم، وزميله السابق إيدين هازارد، حتى الآن.

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