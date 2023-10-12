النفط ينخفض بأكثر من 2% بعد تعهد سعودي وترقب المستثمرين للصراع في ‏الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالمساعدة في استقرار السوق.
وبحسب “سي ان بي سي عربية” انخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1%، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 دولار، أي 2.9%، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل يوم الاثنين بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.
واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف أول أمس الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو أمس الأربعاء، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر "من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ بسوق النفط".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا للاقتصاد الأمريكي على الرغم من "المخاوف الإضافية" الناجمة عن الوضع في إسرائيل.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أن تنخفض مخزونات النفط العالمية 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة خفض السعودية للإنتاج طوعيا وانخفاض أهداف الإنتاج في دول أوبك+.