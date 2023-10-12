النفط ينخفض بأكثر من 2% بعد تعهد سعودي وترقب المستثمرين للصراع في ‏الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس الأربعاء مع انحسار المخاوف من تعطل ‏الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تعهد السعودية، أكبر منتج ‏في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالمساعدة في استقرار السوق.‏



وبحسب “سي ان بي سي عربية” انخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1%، ليبلغ 85.82 ‏دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 ‏دولار، أي 2.9%، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.‏



وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل يوم الاثنين بسبب مخاوف ‏من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع ‏أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.‏



واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف أول أمس الثلاثاء بعد أن قالت السعودية إنها ‏تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق ‏الاستقرار في أسواق النفط.‏



واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو أمس الأربعاء، وقال الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر "من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ ‏بسوق النفط". ‏



وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا ‏للاقتصاد الأمريكي على الرغم من "المخاوف الإضافية" الناجمة عن الوضع في ‏إسرائيل.‏



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أن تنخفض مخزونات النفط ‏العالمية 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة خفض ‏السعودية للإنتاج طوعيا وانخفاض أهداف الإنتاج في دول أوبك+.‏