عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

صدى البلد

 

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يُزعم أنها تساعد في تعزيز نمو الشعر بسرعة. من المهم ملاحظة أن نمو الشعر يعتمد بشكل رئيسي على عوامل وراثية وصحية، ولا يمكن تحقيق زيادات كبيرة في سرعة النمو باستخدام وصفات منزلية.  لذا إليك وصفة طبيعية يُزعم أنها تقوي الشعر وتساعد في تعزيز نموه وفقا لموقع هيلثى.. 

وصفة الزيت والزنجبيل لتعزيز نمو الشعر:

المكونات:

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
قطع صغيرة من الزنجبيل (مقشر ومفروم ناعماً).
قطع من البصل (اختياري ويمكن تجنبه إذا كنت لا تحب رائحته).
الطريقة:

قومي بخلط الزنجبيل المفروم مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. يمكنك استخدام كمية تكفي لتغطية فروة الرأس بالكامل.
إذا كنت تستخدم البصل، قمي بخلطه مع الزنجبيل والزيت.
ضعي هذا الخليط على فروة الرأس وقسمي شعرك لضمان توزيعه بالتساوي.
قمي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز تدفق الدم إلى الجذور.
اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.
اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر.
قومي بتكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.
تذكير: تحقيق نتائج ملحوظة في نمو الشعر يحتاج إلى الصبر والاستمرار. إذا كنت تعانين من مشاكل متعلقة بنمو الشعر أو فقدان الشعر، فإنه من الأفضل استشارة طبيب أو خبير في العناية بالشعر للحصول على نصائح إضافية وتقديم العلاج المناسب إذا كان ذلك ضروريًا.
 

العناية بالشعر الصبر والاستمرار الزنجبيل زيت الزيتون زيت جوز الهند عناية بالشعر فقدان الشعر فروة الرأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحبهان؟

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

الحمدالله على نعمه التواضع.. زينة تثير الجدل من داخل سيارة لامبورجيني

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

التين البرشومي.. فوائد خارقة لتناوله يوميا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الرمان؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يعزي أسقف المقطم في رحيل القمص سمعان إبراهيم

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

أفضل سعر لـ شيفروليه لانوس في مصر

شركات كبرى في ورطة.. فايرفوكس Firefox يقدم ميزة للكشف عن المراجعات المزيفة

الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فوائد مذهلة لتناول الباذنجان الأسود | تعرف عليها

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ