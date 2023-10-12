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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مُتحدي الإعاقة بسيناء يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

د حاتم سلامه جامعة
د حاتم سلامه جامعة العريش بشمال سيناء

أعلن مُتحدي الإعاقة بمحافظة شمال سيناء، تأييدهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية لفترة جديدة من أجل  استكمال مسيرة  العطاء والتنمية.

 

وقال الدكتور حاتم سلامة أستاذ أمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن  ترشح الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.

يأتي ذلك من أجل استكمال مسيرة العطاء والإنجازات ودعم الركائز الجديدة لبناء الجمهورية الجديدة،   للتوسع في المشروعات القومية  ، وإطلاق المبادرات الرئاسية وإتاحة مساحة لا محدودة للحوار الوطني والمشاركة المجتمعية.



حقوق الأشخاص:

وأكد سلامة، أن عهد الرئيس السيسي هو العصر الذهبي لأصحاب الهمم، حيث أعلن الرئيس السيسي 2018 عامًا لأصحاب الهمم مُتوّجًا إعلانه بإصدار قانون 10 لسنة 2018 -- قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما أرسى الرئيس السيسي تقليدًا سنويًا للتعبير عن دعم القيادة السياسية المستمر لأصحاب الهمم مُمثًلا في إقامة احتفالية في ديسمبر من كل عام تحت مسمى "قادرون باختلاف."

وأشار سلامة،  إلى الفلسفة الإنسانية التي يحملها الرئيس السيسي والتي تعكسها مقولاته: "وأنا كمان بحبكم،" و"إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات،" .

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