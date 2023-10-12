محافظ بورسعيد يشيد بجهود شركة المياه في دعم خطة إنشاء محطات الصرف

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، كافة الموضوعات المتعلقة بإنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، و سبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.