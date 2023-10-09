عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة | صور

الغضبان يتفقد سير
الغضبان يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  الموقف التنفيذي الحالي في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة،  والذي يبدأ من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد  بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد ، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد)   ،  وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

إحالة مديرة مدرسة للتحقيق في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي | صور

رافقه خلال الجولة،  المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب و رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء  اللواء وائل مصطفى ،  والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

الغضبان يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة

IMG-20231009-WA0038
IMG-20231009-WA0038
IMG-20231009-WA0037
IMG-20231009-WA0037
IMG-20231009-WA0040
IMG-20231009-WA0040
IMG-20231009-WA0035
IMG-20231009-WA0035
IMG-20231009-WA0033
IMG-20231009-WA0033
IMG-20231009-WA0034
IMG-20231009-WA0034
IMG-20231009-WA0039
IMG-20231009-WA0039
IMG-20231009-WA0036
IMG-20231009-WA0036
IMG-20231009-WA0030
IMG-20231009-WA0030
IMG-20231009-WA0031
IMG-20231009-WA0031
IMG-20231009-WA0027
IMG-20231009-WA0027
IMG-20231009-WA0028
IMG-20231009-WA0028
IMG-20231009-WA0029
IMG-20231009-WA0029
IMG-20231009-WA0032
IMG-20231009-WA0032

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة،  و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع،  وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق،  مشيرا أن الأعمال قاربت على الانتهاء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وانشاء ورصف طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد،  وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .

بورسعيد الحركة المرورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

موضوعات متعلقة

مياه القناة: تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار

إحالة مديرة مدرسة للتحقيق في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي | صور

لبحث عدد من الموضوعات.. الغضبان يلتقي رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية

محافظ بورسعيد يزور بطل رفع الأثقال الأوليمبي محمود عبيدة بمجمع الشفاء الطبي

الغضبان: المرأة تتولى أكثر من 85 % من العمل التنفيذي والإداري بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يطالب الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

وكيل تعليم بورسعيد:هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ