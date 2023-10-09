إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة | صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي الحالي في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة، والذي يبدأ من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد بطول 5 كم و عرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد ، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ( منطقة تعمير بورسعيد) ، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

رافقه خلال الجولة، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب و رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء اللواء وائل مصطفى ، والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

الغضبان يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة IMG-20231009-WA0038 IMG-20231009-WA0037 IMG-20231009-WA0040 IMG-20231009-WA0035 IMG-20231009-WA0033 IMG-20231009-WA0034 IMG-20231009-WA0039 IMG-20231009-WA0036 IMG-20231009-WA0030 IMG-20231009-WA0031 IMG-20231009-WA0027 IMG-20231009-WA0028 IMG-20231009-WA0029 IMG-20231009-WA0032

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة، و عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق، مشيرا أن الأعمال قاربت على الانتهاء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وانشاء ورصف طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .