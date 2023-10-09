إحالة مديرة مدرسة للتحقيق في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد عددا من مدارس المحافظة في جولة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

شملت الجولة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين ومدرسة أحمد شوقي الإعدادية للبنين ومدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين ومدرسة عباس العقاد الابتدائية.



وقررت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إحالة القائم بأعمال مدير مدرسة عباس العقاد الابتدائية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للتقصير في أداء مهامها الوظيفية.

كما قررت وكيل تعليم بورسعيد استبعاد مدير مدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين والطاقم الإشرافي المعاون له بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة إدارة الشئون القانونية للإهمال والتسيب في إشراف المدرسة.





بينما أشادت وكيل أول الوزارة بمعلمات مرحلة رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة لما يبذلونه من جهد والتزام مع أطفال المرحلة داخل القاعات الدراسية متمنية لهم التوفيق.