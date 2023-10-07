عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد:هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة

صورة من المشهد بمدرسة
صورة من المشهد بمدرسة تنيس

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة فى مجال التعليم.

جاء ذلك فى أول تعليق للدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على استغلال عدد من القنوات المعادية للدولة المصرية مقطع فيديو منقوص لحفل استقبال لطلاب الصفوف الأولى ورياض الأطفال بمدرسة التنيس الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية .

وشددت وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى شتي المجالات ومن بينها مجال التعليم واضحة وضوح الشمس مستنكرة اجتزاء مشهد منقوص من احتفالية كبرى أقيمت بمدارس المحافظة لاستقبال للأطفال وتوليد الرغبة لديهم فى حب المدرسة والانتماء إليها.  

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

على متنها 3428 سائحا.. الجوهرة النرويجية العملاقة ترسو بميناء بورسعيد السياحى| شاهد

وأشارت  الدكتورة هالة عبد السلام  إلى أن العام الحالى فقط شهد مايقرب من رفع كفاءة وإدخال ٩ مدارس تجريبي جدد مما يعد نقلة تعليمية بالمحافظة بجانب ما يتوافر إليها من مدارس تجريبي متميزة ومدارس حكومية على أعلى مستوى .

وأضافت، هذا العام سجل العديد من مراكز الصدارة فى كافة المسابقات على مستوى الجمهورية بالإضافة الي حصول إحدى طالباتها على المركز الأول جمهورى فى الشهادة الثانوية التجارية و حصول طالب على المركز الثالث جمهورى فى الشهادة الثانوية العامة علمى رياضة كما تمكن احد أبنائها من حصد المركز الأول جمهورى فى الثانوية العامة نظام ستيم .

ولفتت  إلى تميز المحافظة فى انشائها أول بنك معرفة للأسئلة على مستوى المحافظات لوضع امتحانات اخر العام دون تدخل العنصر البشرى .

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على تصدر تعليم المحافظة عن باقي المحافظات فى تطبيق نظام امتحانات البابل شيت على مستوى مراحل التعليم الاعدادى وهو مابدأ يطبق على باقي المحافظات .


وتحدثت وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد عن تميز تعليم المحافظة فى التفكير خارج الصندوق لربط الطلاب بدينهم ووطنهم وهو ما ظهر جليا فى محكى فريضة الحج والمشاركة فى الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم بالإضافة الي إقامة أكبر معرض لنماذج إنجازات الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى و المشروعات على أرض بورسعيد .

وأكدت أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يولي اهتمام كبير للنهوض بالعملية التعليمية على أرض الباسلة ومتابعتها متابعة مستمرة فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

وتعجبت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد من الهجوم الممنهج على تعليم المحافظة بحجة استبدال النشيد الوطنى بأغنية مخصماك وهو مالم يحدث مطلقا فى الأساس وتلك القنوات المعادية وخلاياها النائمة لا تعترف بالنادي الوطنى .

وعن تفاصيل واقعة تشغيل اغنية مخصماك داخل مدرسة التنيس الابتدائية فى بورسعيد يكفي ما اعلنه صاحب الدجى ولى امر التلميذة المقيدة بالمدرسة وما اسرده من تفاصيل مطالبة الجميع بعدم الانسياق خلف المتربصين بانت الوطن وابناءه مشددة على أن المرحلة الحالية هى مرحلة العمل و التوعية والنهوض بالوطن لدحر مخططات المتأمرين.  

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

حفاظاً على صحتهم.. تموين بورسعيد يهيب بالمواطنين التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها


يذكر ان عدد من القنوات المعادية للدولة المصرية اجتزات مقطع مصور لحفل استقبال التلاميذ الجدد بمدرسة تنيس بورسعيد الابتدائية لتشغيل اغنية مخصماك ادعوا خلاله استبدال النشيد الوطنى بها بغير الحقيقة بقصد تشويه صورة التعليم فى مصر .

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد الثانوية العامة علمي رياضة الدولة المصرية الشهادة الثانوية العامة إنجازات الدولة المصرية تعليم بورسعيد شهادة الثانوية العامة محافظة بورسعيد وزارة التربية و التعليم وكيل تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

حفاظاً على صحتهم.. تموين بورسعيد يهيب بالمواطنين التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها

مياه القناة: تعاملنا مع بلاغات كسور مفاجئة بالمواسير في الـ24 ساعة الماضية

على متنها 3428 سائحا.. الجوهرة النرويجية العملاقة ترسو بميناء بورسعيد السياحى| شاهد

11 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة "ستانفورد الأمريكية" للأفضل بالعالم

محافظ بورسعيد: ستظل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خالدة في الأذهان | شاهد

نصر أكتوبر.. محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

مشغل أغنية "مخصماك" بمدرسة ببورسعيد: حدثت صدفة واستغرقت ثوانٍ | خاص

ترشيحاتنا

قناة عبرية: أسر 50 إسرائيليا من مستوطنة واحدة محاذية لقطاع غزة

حملة الرئيس السيسي: الفئة العمرية أقل من 35 عام هي النسبة الأكبر في توكيلات التأييد

إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن: المقاومة أطلقت وابلا من الصواريخ على بئر السبع

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حالة طوارئ.. الهلال الأحمر بغزة يعلن حصيلة ضحايا فلسطين جراء الهجمات الإسرائيلية

هشام آمنة: تنظيم دورات تدريبية مجمعة للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

لن تصدق|ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الرياضية؟

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ