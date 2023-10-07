وكيل تعليم بورسعيد:هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة فى مجال التعليم.

جاء ذلك فى أول تعليق للدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد على استغلال عدد من القنوات المعادية للدولة المصرية مقطع فيديو منقوص لحفل استقبال لطلاب الصفوف الأولى ورياض الأطفال بمدرسة التنيس الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية .

وشددت وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى شتي المجالات ومن بينها مجال التعليم واضحة وضوح الشمس مستنكرة اجتزاء مشهد منقوص من احتفالية كبرى أقيمت بمدارس المحافظة لاستقبال للأطفال وتوليد الرغبة لديهم فى حب المدرسة والانتماء إليها.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن العام الحالى فقط شهد مايقرب من رفع كفاءة وإدخال ٩ مدارس تجريبي جدد مما يعد نقلة تعليمية بالمحافظة بجانب ما يتوافر إليها من مدارس تجريبي متميزة ومدارس حكومية على أعلى مستوى .

وأضافت، هذا العام سجل العديد من مراكز الصدارة فى كافة المسابقات على مستوى الجمهورية بالإضافة الي حصول إحدى طالباتها على المركز الأول جمهورى فى الشهادة الثانوية التجارية و حصول طالب على المركز الثالث جمهورى فى الشهادة الثانوية العامة علمى رياضة كما تمكن احد أبنائها من حصد المركز الأول جمهورى فى الثانوية العامة نظام ستيم .

ولفتت إلى تميز المحافظة فى انشائها أول بنك معرفة للأسئلة على مستوى المحافظات لوضع امتحانات اخر العام دون تدخل العنصر البشرى .

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على تصدر تعليم المحافظة عن باقي المحافظات فى تطبيق نظام امتحانات البابل شيت على مستوى مراحل التعليم الاعدادى وهو مابدأ يطبق على باقي المحافظات .



وتحدثت وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد عن تميز تعليم المحافظة فى التفكير خارج الصندوق لربط الطلاب بدينهم ووطنهم وهو ما ظهر جليا فى محكى فريضة الحج والمشاركة فى الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلي الله عليه وسلم بالإضافة الي إقامة أكبر معرض لنماذج إنجازات الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى و المشروعات على أرض بورسعيد .

وأكدت أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يولي اهتمام كبير للنهوض بالعملية التعليمية على أرض الباسلة ومتابعتها متابعة مستمرة فى ظل توجيهات القيادة السياسية.

وتعجبت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد من الهجوم الممنهج على تعليم المحافظة بحجة استبدال النشيد الوطنى بأغنية مخصماك وهو مالم يحدث مطلقا فى الأساس وتلك القنوات المعادية وخلاياها النائمة لا تعترف بالنادي الوطنى .

وعن تفاصيل واقعة تشغيل اغنية مخصماك داخل مدرسة التنيس الابتدائية فى بورسعيد يكفي ما اعلنه صاحب الدجى ولى امر التلميذة المقيدة بالمدرسة وما اسرده من تفاصيل مطالبة الجميع بعدم الانسياق خلف المتربصين بانت الوطن وابناءه مشددة على أن المرحلة الحالية هى مرحلة العمل و التوعية والنهوض بالوطن لدحر مخططات المتأمرين.



يذكر ان عدد من القنوات المعادية للدولة المصرية اجتزات مقطع مصور لحفل استقبال التلاميذ الجدد بمدرسة تنيس بورسعيد الابتدائية لتشغيل اغنية مخصماك ادعوا خلاله استبدال النشيد الوطنى بها بغير الحقيقة بقصد تشويه صورة التعليم فى مصر .