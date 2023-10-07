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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفاظاً على صحتهم.. تموين بورسعيد يهيب بالمواطنين التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها

صدى البلد

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد من تحرير 53 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، فى إطار أحكام السيطرة على الأسواق. 

ونجح موظفو رقابة بورسعيد التموينية فى ضبط أحد المحال التجارية بالضواحى لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر بـ60 كانز مشروب مياه غازية منتهية الصلاحية يقوم ببيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطراً على صحتهم. 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

حفاظاً على صحتهم تموين بورسعيد يهيب بالمواطنين التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها

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كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بدائرة حى الضواحى فى بورسعيد يبيع كميات كبيرة من الحليب المُعلب ماركات ونكهات مختلفة داخل الثلاجات أثناء عرضها فى حالة انتهاء الصلاحية، حيث يكثر الطلب عليها من أبنائنا الطلاب بالتزامن مع بدأ العام الدراسى، ما يشكل خطراً على صحتهم فتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأثناء متابعة حملة رقابة بورسعيد التموينية مهام عملها، قامت بضبط سوبر ماركت آخر لحيازته وعرض وبيع كميات كبيرة من الجبن المُعبأ وحلاوة طحينية مُعلبة، وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، ما يشكل خطر الإصابة بالتسمم نتيجة فساد هذه الأطعمة. 

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأهاب محمد عوض، مدير عام مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، بالمواطنين ضرورة التأكد من صلاحية السلع قبل شرائها من المحال التجارية للحفاظ على صحتهم وذويهم. 

وشدد على أن مديرية التموين بمحافظة بورسعيد لن تتهاون فى التعامل مع المخالفين فى هذا الشأن.

فى سياق متصل، تمكنت حملات تموين بورسعيد من ضبط أحد المحال التجارية يقوم باستخدام أسطوانات غاز بوتاجاز منزلى فى غير الغرض المخصص له. 

تم التحفظ على الأسطوانات وتحرير محضر بالواقعة.

كما حرر أعضاء الحملات خلال عملهم 15  محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 محاضر شهادات صحية و5  محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى وعدم إعلان عن أسعار بوتاجاز. 
 

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كما نجحت حملات تموين بورسعيد خلال متابعتها لمجال المخابز البلدية التموينية فى تحرير 5 تقارير لعدم نظافة أداوات العجين، و5 تقارير نقص موازين، بالإضافة إلى 4  تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، و4  تقارير عدم وجود قائمة تشغيل. 

وشدد محمد عوض، مدير تموين بورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتور على مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. 
 

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