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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة سانت ماري الخاصة ببورسعيد؛ وذلك في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور عدد من القيادات التعليمية والاستاذ محمد فواز رئيس حي الشرق والاستاذ عزيز شنودة مدير المدرسة.

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق. 

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول التعليمية بالمدرسة،  موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

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ووجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة و توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

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وكانت مدارس محافظة بورسعيد قد شهدت إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية خلال الاسبوع الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.

بورسعيد الدروس الخصوصية العام الدراسي الجديد 2023 اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انتظام العملية التعليمية تطوير العملية التعليمية قيادات التعليم

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