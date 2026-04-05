علاقة عاطفية.. إحالة سائق بتهمة اغتصاب فتاة بأكتوبر للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة اغتصاب فتاة تربطه بها علاقة عاطفية، بعد تقييدها داخل سيارة بمنطقة أكتوبر.

وقال المتهم إنه على استعداد لإصلاح خطأه والزواج بالمجني عليها، خاصة أن بينهما علاقة عاطفية منذ فترة، وقد ذهبت معه بمحض إرادتها ولم يجبرها على شيء.

تلقت مباحث قسم شرطة أكتوبر بلاغا من طالبة بالصف الثانى الثانوى تتهم سائقا، 25 سنة، تربطه بها علاقه عاطفية، بأنه استدرجها بسيارته الملاكى لإحدى الباركات بدائرة القسم بحجة إنهاء خلاف بينهما، ثم قام بتقييد حركتها بيديه وعاشرها معاشرة الأزواج داخل السيارة.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.