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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

محافظ بورسعيد يطالب
محافظ بورسعيد يطالب الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية ببورسعيد، وذلك في الاسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية،  ومدير المدرسة، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يطالب الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية

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وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق. 

وكيل تعليم بورسعيد:هناك من يستهدف أمن الوطن بتشويه إنجازات الدولة

محافظ بورسعيد يوجه بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول التعليمية بالمدرسة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

كما افتتح محافظ بورسعيد، خلال تفقده المدرسة 4 قاعات « رياض أطفال»،  بعد أعمال تطويرها ورفع كفاءتها،  وذلك بسعة 36 طفلا.

وأشاد بأعمال التطوير التي شهدتها قاعات رياض الأطفال،  والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير المدرسة.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب 

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

وكانت مدارس محافظة بورسعيد قد شهدت إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.

بورسعيد أشتوم الجميل الدروس الخصوصية الطلاب والمعلمين العام الدراسي الجديد 2023 اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد وزارة التربية والتعليم

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