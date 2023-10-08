تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية ببورسعيد، وذلك في الاسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية، ومدير المدرسة، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

محافظ بورسعيد يطالب الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية IMG-20231008-WA0017 IMG-20231008-WA0019 IMG-20231008-WA0022 IMG-20231008-WA0021 IMG-20231008-WA0011 IMG-20231008-WA0020 IMG-20231008-WA0018 IMG-20231008-WA0015 IMG-20231008-WA0016 IMG-20231008-WA0012 IMG-20231008-WA0014 IMG-20231008-WA0013 IMG-20231008-WA0010 IMG-20231008-WA0009 IMG-20231008-WA0008 IMG-20231008-WA0005 IMG-20231008-WA0006 IMG-20231008-WA0004 IMG-20231008-WA0003 IMG-20231008-WA0007

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق.

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول التعليمية بالمدرسة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

كما افتتح محافظ بورسعيد، خلال تفقده المدرسة 4 قاعات « رياض أطفال»، بعد أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بسعة 36 طفلا.

وأشاد بأعمال التطوير التي شهدتها قاعات رياض الأطفال، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير المدرسة.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمدرسة وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب

وشدد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

وكانت مدارس محافظة بورسعيد قد شهدت إقبالا كبيرًا من طلاب الصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث استقبلتهم مدارسهم بالترحاب اللائق بهم.