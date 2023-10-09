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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي | صور

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي| صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، سير العمل في تطوير ممشى « ديليسبس السياحي»، بحي الشرق وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام  ومحمد فواز رئيس حي الشرق ،  والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير،  وعدد من الجهات التنفيذية .  

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي| صور

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و استعرض محافظ بورسعيد المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير ممشى ديليسبس ،   والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال،  وأشار اللواء عادل الغضبان،  أن أعمال التطوير تعد استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة بما يليق بالمستوى الحضاري و السياحي لمحافظة بورسعيد.

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وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، موجها بالاسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير ممشى ديليسبس السياحي ،  والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد،  ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

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