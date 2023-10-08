محافظ بورسعيد يزور بطل رفع الأثقال الأوليمبي محمود عبيدة بمجمع الشفاء الطبي

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، البطل العالمي والأوليمبي في رفع الأثقال محمود عبيدة، أحد أهم الرموز الرياضية المشرفة لبورسعيد للاطمئنان علي حالتة الصحية ، بمجمع الشفا للتأكد من مستوى الرعاية الطبية والصحية المقدمة الذي سبق له أن رفع اسم مصر في العديد من البطولات العالمية والدورات الاوليمبية .

رافقه خلالها الدكتور مصطفي شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لاقليم القناة والدكتور حازم شوشة مدير مجمع الشفا.

واطمأن محافظ بورسعيد، على حالته الصحية داخل مستشفى التضامن، وتأكد من سرعة تقديم الرعاية الطبية والعناية الفائقة للبطل البورسعيدي داعياً الموالي له بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ بورسعيد على متابعته أولا بأول لحالة الصحية والتأكد من تقديم كامل الرعاية الصحية والطبية داخل مستشفيات التضامن .

ووجه محافظ بورسعيد، إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية ، مؤكدا ان «البطل محمود عبيدة نموذج مشرف لأبناء بورسعيد وان بطولاته يسجلها التاريخ على مر العصور والاجيال وسيظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة لما حقق من بطولات أوليمبية ودولية وقومية في رياضة رفع الأثقال محققا أرقامنا قياسية وضعته على قمة رباعي مصر في لعبة رفع الأثقال مما جعله نموذج يحتذى لشبابنا الذين يمارسون لعبة رفع الأثقال .