الغضبان " المرأة تتولى أكثر من 85 % من العمل التنفيذي والإداري بمحافظة بورسعيد.

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الاعمال، يأتي ذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و اللواء اركان حرب أيمن الأطفيحي مستشار الاكاديمية للتنمية المجتمعية و ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وقيادات محافظة بورسعيد من السيدات.

وخلال كلمته ، أكد محافظ بورسعيد على الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات متكاملة ضمنت حقوقها واستقلالها.

وأوضح محافظ بورسعيد ، أن المرأة تتولى أكثر من 85 % من العمل التنفيذي والإداري بمحافظة بورسعيد، وحققت نجاحات كبيرة في المناصب القيادية، لافتا إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، والذي يأتي في مقدمته بناء الأسرة، وتنشئة أجيال سليمة قادرة على البناء والتعمير.

وأشار المحافظ، إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها على الصعيدين في كافة المجالات التي كلفت بإدارتها، وقال: "أصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، وأصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية، وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها".

وأضاف المحافظ، أن تاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد مسئولي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، باجراء الزيارات الميدانية للعديد من المدرس والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، ونشر الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا إلى أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال، القادرة على بناء المستقبل.

وخلال كلمته، قال نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان: " نحن أمام كيان عظيم تم إنشاءها بقرار جمهوري ويجب التركيز في هذه البرامج التدريبية المميزة الخاصة بالأكاديمية للتسجيل في الأكاديمية و جميعنا نفتخر بالانضمام للأكاديمية وهي فرصه لا تكرر كثيرا وهذه المره الثانية للأكاديمية علي ارض بورسعيد لتدريب قطاع كبير من المرأة داخل المحافظة لتأهيل المرأة للقيادات العليا ".

الغضبان " المرأة تتولى أكثر من 85 % من العمل التنفيذي والإداري بمحافظة بورسعيد. WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.37 PM WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.38 PM WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.40 PM WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.41 PM (1) WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.42 PM (1) WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.42 PM WhatsApp Image 2023-10-08 at 2.08.43 PM

من جانبه، أكد اللواء اركان حرب أيمن الأطفيحي مستشار الاكاديمية للتنمية المجتمعية ، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

من الجدير بالذكر أن، برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.