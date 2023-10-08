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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث عدد من الموضوعات.. الغضبان يلتقي رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية

لبحث عددمن الموضوعات
لبحث عددمن الموضوعات الغضبان يزور محكمة بورسعيد الإبتدائية و

 زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  محكمة بورسعيد الإبتدائية، حيث التقى المحافظ المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد،  و تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بين الجانبين.

كما تفقد محافظ بورسعيد ، عددا من أقسام محكمة بورسعيد الإبتدائية،  مشيدا بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة، مشيدا بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

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من جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة والتى حققت تطور فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

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