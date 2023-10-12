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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أوزبكستان تبحث مع غرفة بورسعيد التجارية إنشاء مشروعات على أرض الباسلة| تفاصيل

أوزبكستان تبحث مع
أوزبكستان تبحث مع غرفة بورسعيد التجارية إنشاء مشروعات

استقبل محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفدا من سفارة دولة أوزبكستان بالقاهرة، برئاسة أوتابيك أليموف، رئيس القطاع التجاري والثقافي والبروتكول بالسفارة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

ورحب محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، بوفد سفارة أوزبكستان على أرض بورسعيد وزيارتهم مقر الغرفة، مُستعرضًا فرص الاستثمار المتاحة في بورسعيد، والمزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين الجادين، وما تمتلكه بورسعيد من إمكانات تساهم في خلق مناخ اقتصادي تجاري صناعي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الفريد الواقع بالمدخل الشمالي لأهم شريان ملاحي بالعالم - قناة السويس - وتواجد ميناءي غرب وشرق بورسعيد، بجانب أنشطة اللوجستيات، والنشاط الكبير في حركة البضائع المتداولة.

وأكد أن الغرفة التجارية فى بورسعيد على أتم الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات مع دولة أوزبكستان، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

من جانبهم، وجه وفد سفارة دولة أوزبكستان الشكر لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، ودور الغرفة التجارية الرائد في مجالات عدة.

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كما عرضوا عددا من فرص الاستثمار المتاحة في أوزبكستان، فضلا عن إقامة مشروع لإنتاج الملابس الجاهزة بالشراكة مع إحدى شركات المنطقة الحرة العامة للاستثمار، وكذلك إقامة مستودع لـ"الترانزيت" ببورسعيد لتخزين البضائع الواردة من أوزبكستان وتسويقها في السوق المحلية المصرية، وليكون نقطة انطلاق للبضائع الأوزبكستاتية من على أرض بورسعيد لتصديرها إلى دول قارة أفريقيا، ما يساهم في تنفيذ رؤية الغرفة التجارية ببورسعيد بتحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتداول البضائع، وهو ما يعود بالإيجاب على تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، والاستفادة من موقع بورسعيد المتميز وسط العالم على خطوط الملاحة الرئيسية في هذا الشأن.

اوزبكستان تبحث مع غرفة بورسعيد التجارية انشاء مشروعات على أرض الباسلة

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ووجه الوفد الدعوة إلى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة، لزيارة دولة أوزبكستان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

من جانبه، طالب محمد سعدة بعمل مستودع مماثل في أوزبكستان لتخزين إنتاج الكيانات الصناعية على أرض بورسعيد، وتسويقها في السوق المحلية هناك، كما يكون أيضًا مركزا لتصدير إنتاج الكيانات الصناعية ببورسعيد إلى دول قارة آسيا، خاصة آسيا الوسطى.

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