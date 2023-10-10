محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي وزارتي الكهرباء والسياحة

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، كلا من ممثلي قطاع الكهرباء ، والسياحة ، بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ محافظة بورسعيد التجربة العسكرية (مصر 9) ،بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعدد من ممثلي وزارة السياحة والكهرباء.

و خلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور فيلم تسجيلي عن ببورسعيد يبرز اهم إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتطوير جميع القطاعات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لمسئولي السياحة على المجهود الكبير معربا عن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد ،بما يحقق أفضل مظهر حضاري للمحافظة، كما وجه الشكر لقطاع الكهرباء مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق التطور المنشود فى جميع القطاعات.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بالمشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، تحت اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى جعلت بورسعيد مدينة نموذجية فى جميع المجالاته.