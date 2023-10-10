محافظ بورسعيد يتابع عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، تنفيذ محاكاة فعلية لمناورة (مصر 9)، من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وبالمشاركة مع الأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ، والعقيد أحمد حنفي من قوة البحث والانقاذ و العميد باسم سعيد المشرف على الشبكة الوطنية ، و المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد والعميد أحمد عبد الجواد و الجهات المعنية والأمنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة .

الغضبان يتابع عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ IMG-20231010-WA0044 IMG-20231010-WA0036 IMG-20231010-WA0039 IMG-20231010-WA0035 IMG-20231010-WA0047 IMG-20231010-WA0043 IMG-20231010-WA0037 IMG-20231010-WA0042 IMG-20231010-WA0041 IMG-20231010-WA0038 IMG-20231010-WA0040 IMG-20231010-WA0048 IMG-20231010-WA0046 IMG-20231010-WA0045 IMG-20231010-WA0019 IMG-20231010-WA0030 IMG-20231010-WA0012 IMG-20231010-WA0014 IMG-20231010-WA0024 IMG-20231010-WA0018

و استمع محافظ بورسعيد لمحاكاة عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة بورسعيد ، وذلك وفقاً لكافة إجراءات نظام الإستغاثة والسلامة البحرى و شملت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى إشارة إستغاثة من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرضت المنطقة لتلوث بحرى ( بقعة زيتية ) ، و تم ابلاغ الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ببورسعيد والتي قامت بدورها بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتم استعراض كيفية التعامل مع الحدث على الفور وخلال أقل وقت ممكن.

و استعرضت الجهات التنفيذية المعنية الممثلة في الصحة والإسعاف والرعاية الصحية و التضامن والتموين وإدارة الأزمات جهودها في التعامل مع الأزمة و إحتوائها في أسرع وقت و بأقل خسائر، لاستعراض الإمكانات والموارد المتاحة المادية والبشرية في المحافظة وكيفية استغلالها لمواجهة الأزمات أو أي طارئ قد ينتج.

وأكد محافظ بورسعيد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن، مشيرا أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة ، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وتهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق ، والتدخل السريع لإنتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم ، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياه البحر ، حيث يشارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والإتصالات والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى .

وتأتى التجربة "مصر -9 " إمتداداً لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها .

وأكد المحافظ أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.