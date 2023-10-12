عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجمات جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الدفاع السورية في بيان لها، إن العدوان الإسرائيلي هو محاولة يائسة منها لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في قطاع غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية.

وتابعت الوزراة: "وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري في شمال البلاد، والتي تشكل ذراعاً مسلحاً للكيان الإسرائيلي سيستمر الجيش العربي السوري بملاحقتها وضربها حتى تطهير البلاد منه".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي قصفت مطاري دمشق وحلب في سوريا بهجومين متزامنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية ستدمر المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وجاء قصف مطاري حلب ودمشق في سوريا، قبل وصول وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان في زيارته المقررة إلى سوريا.

وأعلن مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك، أن طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي.