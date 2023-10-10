عاجل.. قصف إسرائيلي على سوريا

بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي الآن، أنه يقوم بالهجوم بالمدافع في سوريا، وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترد بقصف مدفعي وقذائف هاون على مصدر النيران في الأراضي السورية".

ومنذ قليل أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه للمرة الأولى منذ بداية القتال، تم إطلاق منصات إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة العبرية، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعضهم عبروا إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطوا على ما يبدو في منطقة مفتوحة، وسنكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا".