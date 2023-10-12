سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.

من جانبه، قال المرصد السوري، إنه سماع دوي انفجارات ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطاري دمشق وحلب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يقوم بالهجوم بالمدافع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش الإسرائيلي ترد بقصف مدفعي وقذائف هاون على مصدر النيران في الأراضي السورية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه للمرة الأولى منذ بداية القتال، تم إطلاق منصات إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.