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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يفعلها كثيرون.. عادات تدمر خصوبة الرجال

خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

يعتقد البعض أن خصوبة الرجال تعتمد على الجينات الوراثية وطبيعة الجسم فقط، ولكن في الحقيقة هناك الكثير من العادات التي تؤثر عليها سواء بالسلب أو الإيجاب.

إذا كنت تفكر في إنجاب طفل، فقد حان الوقت لتدوين هذه العادات الأربع الشائعة التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على خصوبة الرجال.

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نعرض لكم وفقا لتقرير موقع  ccrmivf الذي حدد العادات التى تضر خصوبة الرجال.

تدخين السجائر

ليس سراً أن التدخين ضار بصحتك وجدت الأبحاث المنشورة في مقالة BJU International لعام 2016 أن الحيوانات المنوية لدى المدخنين بها تلف لا يمكن إصلاحه في الحمض النووي، مما يحد من فرصة الإخصاب الطبيعي والحمل الصحي.

شرب الكحول

قد يؤدي تناول كأس من النبيذ الأحمر مع العشاء كل ليلة إلى الإضرار ب خصوبة الرجال

وجدت مقالة BMJ Open أن ما لا يقل عن خمس مشروبات (وحدات) من الكحول كل أسبوع يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية ووجدت الدراسة أن جودة الحيوانات المنوية تتدهور مع تناول الكحول.

الوزن الزائد

يمكن أن تسبب السمنة مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك العقم عند الرجال.

الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 30، تبين في مقال عن الإنجاب البشري أنهم أكثر عرضة بثلاث مرات لانخفاض معدلات السائل المنوي مقارنة بالرجال الذين هم في نطاق مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (مؤشر كتلة الجسم من 18.5 إلى 24.9). 
وجدت دراسة منفصلة في الخصوبة والعقم أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم كميات متزايدة من تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، مما قد يؤثر أيضًا سلبًا على خصوبة الرجال.

بعض الرياضات

عندما يعاني الرجال من زيادة الوزن، فقد يلجأون إلى ممارسة التمارين الرياضية، ولكن التمرين الخاطئ أو التمرين الزائد يمكن أن يرتبط بانخفاض كمية ونوعية الحيوانات المنوية.

نشر ت العديد من الدراسات التي توضح أن ارتفاع درجات حرارة كيس الصفن - بسبب السراويل الرياضية الضيقة، أو ركوب الدراجات الطويلة، أو أحواض المياه الساخنة، أو مجرد التدريب بكثافة أعلى - يمكن أن يرتبط بمشاكل صحة الحيوانات المنوية ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Reproduction ، فإن أنشطة القلب المعتدلة هي أفضل أنواع التمارين لصحة الحيوانات المنوية.

لم يفت الأوان بعد لتحسين صحة الحيوانات المنوية لدى الرجل! إذا كانِ يحاول الإنجاب، فإن إجراء تعديلات بسيطة على نمط حياتك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

تستغرق الحيوانات المنوية حوالي 74 يومًا حتى تنضج، مما يعني أن الرجال الذين يقومون بتغيير نمط حياتهم يحتاجون فقط إلى الانتظار حوالي ثلاثة أشهر قبل رؤية تحسينات في جودة الحيوانات المنوية، مما يزيد من فرص نجاحك الإنجابي.

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